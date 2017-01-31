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Tatilin tadını çocuklar çıkarıyor

- Forum Bornova'da çocuklar tatilin tadını çıkarıyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'in yaşam merkezi Forum Bornova'nın, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı eğlenceli ve renkli etkinlik programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğitici ve öğretici atölyelerden, çocuk tiyatrolarına kadar çocukların ilgiyle katılım gösterdikleri aktiviteler sömestr tatili boyunca miniklerle buluşmaya devam edecek.



İzmir'in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Bornova, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı etkinlik programıyla çocukları ağırlamaya devam ediyor. Tatilin ilk günü olan 21 Ocak Cumartesi başlayan program, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Eğitici ve öğretici atölyelerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok renkli aktiviteye ev sahipliği yapan Forum Bornova'da, çocuklar hem iyi vakit geçiriyor hem de yeni arkadaşlar edinip sosyalleşme imkanı buluyorlar.



Her gün 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz düzenlenen etkinlikler çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatıyor. ForumBüs'te devam eden atölyelerde minikler, hayal güçlerini de geliştirerek tatil boyunca her gün birbirinden eğlenceli çocuk tiyatrolarıyla buluşmaya devam edecek. Yarıyıl tatilini dopdolu geçirmek isteyen 4-12 yaş arası çocuklar, sömestr tatili boyunca İzmir'in buluşma noktasına davetli.

(CA)



31.01.2017 11:11:34 TSI

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