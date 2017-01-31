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Bingöl'ün yeni nüfusu açıklandı



Servan Alacabey

DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl'ün nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle 269 bin 560 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilere göre Bingöl'ün nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 269 bin 560 oldu. Merkez ilçenin nüfusu ise 167 bin 917'e yükseldi. Bingöl'ün nüfusunun 137 bin 588'ini erkekler, 131 bin 972'sini kadınlar oluşturdu. Bingöl'ün merkez nüfusu 167 bin 917 olurken, merkez nüfusun 85 bin 548'ini erkekler, 82 bin 369'unu kadınlar oluşturdu. Belde ve köylerde ise 52 bin 40'ı erkek, 49 bin 603'ü kadın olmak üzere 101 bin 643 oldu.

Bingöl'ün yıllık nüfus artış hızı 2014-2015 yıllarında binde 4,4'ten, 2015-2016 yıllarında binde 8,9'a yükseldi. Bir kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden nüfus yoğunluğu ise Türkiye'de 104 kişi, Bingöl'de 33 kişi olarak hesaplandı.



İlçelere göre nüfus verileri:

Genç 34 bin 311 olan nüfusuyla en kalabalık ilçe oldu. Genç ilçesini 33 bin 133 nüfusu ile Solhan, 31 bin 226 nüfusu ile Karlıova takip etti. Diğer ilçelerin yeni nüfusu ise şöyle: Kiğı 4 bin 838, Adaklı 8 bin 445, Yayladere bin 741, Yedisu 2 bin 855.

(SA-MP-Y)



31.01.2017 11:12:05 TSI

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