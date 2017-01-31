YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TİKA'dan Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme desteği

TİKA'dan Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme desteği



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'ya yaklaşık 6 ton muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı Libya'da halk, başta sağlık hizmetleri olmak üzere temel hizmetler noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hastaneler ise acil müdahalelerde kullanabilecekleri ilaç ve tıbbi malzemeleri dahi temin etmekte zorlanıyor. Özellikle Misurata'ya yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Sirte'de, DAEŞ terör örgütüne yönelik 2016 Mayıs ayında başlatılan operasyonlarda hayatını kaybeden Libyalı asker sayısı 713 olarak, yaralananların sayısı ise 3 bin 210 olarak belirtiliyor. Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yaralılara ilk müdahale ise Misurata Merkez Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda TİKA tarafından Türkiye'de temin edilerek Misurata'ya ulaştırılan ilaçlar terör mağdurlarının tedavisinde kullanılmak üzere T.C. Misurata Başkonsolosluğu, TİKA Trablus Koordinatörlüğü, Libya Sağlık Bakanlığı ve Misurata Belediyesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen törenle yetkililere teslim edildi.

Misurata Belediye Meclisi Sağlık Daimi Komitesi Başkanı Muhammed EL-Tumi, zor günlerinde Libya'nın yanında durarak Libyalı kardeşleri ile dayanışma içerisinde olan Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarına ifade ederek, TİKA tarafından temin edilen ilaçlara çok ihtiyaç duyduklarını ve bu tıbbi malzemeler için son derece mutlu olduklarını belirtti. TİKA'nın Libya'ya olan desteklerinden memnun olduklarını dile getiren Libyalı yetkililer, özellikle TİKA tarafından inşa edilmekte olan hastanenin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

T.C. Misurata Başkonsolosu Şenol Sevim ise başta Misurata Belediye Meclisi ve TİKA olmak üzere kıymetli işbirliğinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini, bu vesile ile Libya şehitlerine rahmet, yaralılarına ise acil şifalar dilediğini söyledi. Sevim, Türkiye'nin Libya'nın yanında yer alacağını ve bu tür işbirliğinin devam edeceğini yineleyerek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan, 2011 yılında Libya'da gerçekleştirilen 17 Şubat Devrimi esnasında ve sonrasında yaralanan ve sakatlanan Libyalıların tedavi ve rehabilitasyonları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılı Libya ziyareti neticesinde kararlaştırılan ve TİKA tarafından inşa edilen Fizyoterapi Hastanesi çalışmalarında da son aşamaya gelindi.

(JA-HA-Y)



31.01.2017 11:12:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER