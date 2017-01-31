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Şampiyon belli oldu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - 1. Amatör Ligi 6. Grup'ta Kemalpaşa ilçesinin temsilcilerinden olan Kemalpaşa Esnafgücü Spor, 14 haftalık mücadelenin ardından kendi grubunu şampiyon olarak bitirdi.



Amatör Ligi'nin 6. Grubu'nda bulunan ve Kemalpaşa ilçesinin en büyük temsilci olan Kemalpaşa Esnafgücü Spor, 14 hafta verdiği mücadele sonunda şampiyon olmayı başardı. Son haftaya lider giren ve son maçında kendi evinde bir başka Kemalpaşa temsilcisi olan Kemalpaşa Belediyesi Ulucak Spor'u ağırlayan Kemalpaşa Esnafgücü Spor, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek, tarihinde ilk kez bir şampiyonluk yaşadı. Maç, İzmir'de teröristlerle girdiği mücadele de şehit olan Fethi Sekin'i anarak başladı.



Maça şampiyonluk parolası ile çıkan Kemalpaşa Esnafgücü Spor'a galibiyeti getiren golleri (3) Halit Çalışır, (2) Burak Bayram attı. Kemalpaşa Belediyesi Ulucak Spor'un karşılaşmadaki tek golü ise Tolgahan Uzun'dan geldi. Aldığı galibiyet ile bulunduğu 1. Amatör Ligi'nin 6. Grubu'nu liderlikle kapatan Kemalpaşa Esnafgücü Spor, Kemalpaşa ilçesini play-off müsabakalarında temsil edecek. Sezon boyunca istikrarlı bir şekilde hedeflerine ulaşmak için çaba gösteren Esnafgücü Spor'u tebrik eden, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Esnaf Sporun başarı azmi diğer spor kulüplerimize örnek olmalıdır. Çalıştılar, başardılar. Takımımıza play-off müsabakalarında başarılar diliyor, başarılarının kalıcı ve sürekli olmasını temenni ediyorum" dedi.

(CA)



31.01.2017 11:14:27 TSI

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