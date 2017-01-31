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Kaymakam İmamoğlu'un Ak Partiye Ziyade



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural´a iadeyi ziyarette bulundu.

Kısa bir süre önce Çıldır Kaymakamı olarak atanan Bedirhan İmamoğlu AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural tarafından karşılanan İmamoğlu, AK Parti İlçe Başkanlık bürosunda çay ikram ederek sohbet ettiler.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ak parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural "Sayın Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu´nun ziyaret memnun etmiştir. İlçemizde geçireceği süre içesinde hayırlı hizmetler gerçekleştirmesini temmenni ediyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek Çıldır Halkına bir çok hizmet sunacağı ve hoş bir seda bırakarak ayrılacağını düşünüyorum" dedi.

Kaymakam İmamoğlu " Çıldır Vatanına Milletine bağlı bir İlçe. Bu durum bizim işimizi daha iyi yapmamıza vesile olacaktır. İlçede gördüğümüz eksiklerin giderilmesi için STK´larla, Muhtarlamızla ve Çıldır Halkıyla uyum içinde çalışarak sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



31.01.2017 11:16:30 TSI

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