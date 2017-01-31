Kansere karşı hem bilinçlendirme hem de terapi
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ANKARA (İHA) - Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kansere karşı Mamak Belediyesi hem bilinçlendiriyor hem de kansere yakalanmış kadınlara yönelik psikososyal destek sağlıyor.
Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile düzenlenen kanser seminerleri ile Mamaklı kadınlar bilinçlendirilmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kadının bilinçlendirildiği kanser seminerleri her ay düzenli olarak bir aile merkezinde yapılıyor.
KETEM'in uzman doktorları tarafından yapılan sunumla en yaygın kanser türleri hakkında kadınlar bilinçlendiriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kansere karşı bilinçlendirme seminerlerimizle yüzlerce kadına ulaşarak bilinçlendirdik. Aynı zamanda kansere yakalanmış kadınlara yönelik psikosasyal destek de vererek kadınların zor zamanında yanlarında oluyoruz" dedi. Seminerlerde katılımcılar rahim ağzı, kalın bağırsak ve meme kanseri hakkında bilgilendiriliyor. Sigara ve beslenmenin kanserle olan ilişkisinin de ele alındığı seminerlerde KETEM bünyesinde yapılan taramalar hakkında da katılımcılara geniş bilgi veriliyor.
Psikososyal destek veriliyor
Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma Hastanesi ve Ankara Psikodrama Derneği ile işbirliği ile bir psikososyal destek sağlıyor. Program kapsamında meme kanseri nedeniyle ameliyat olmuş ve kemoterapi görmüş hastalara yönelik psikolojik destek ve grup terapileri gerçekleştiriliyor. Program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar doğrudan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri gibi 550 70 74-550 70 77 ve 550 70 20'den bilgi alabilir.
(SLCK-HA-Y)
31.01.2017 11:16:50 TSI
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