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BTK Demiryolu hattında eksi 30'da çalışıyorlar



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yakından takip ettiği Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Üç ülkeyi birbirine bağlayan hattın tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalar soğuk hava, kar yağışı ve tipiye rağmen sürüyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan demiryolu ağlarını birleştirecek olan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşılıyor. Yüzde 95'i tamamlanan demiryolu hattında önümüzdeki aylarda test sürüşlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da yakından takip ettiği BTK Demiryolu hattında ağır kış koşullarında ilgili firma tarafından çalışmalar sürerken, BTK hattında da sona gelindiği de öğrenildi. Kars kar altında eksi 30 derece soğukta çalıştıklarını belirten firma çalışanı, "Çalışmalarımız kış şartlarına rağmen çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çift vardiya olarak çalışıyoruz. Aynı anda 4 ayrı noktada çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok soğuk. Ama biz inşallah kısa sürede çalışmamızı tamamlayacağız" dedi.

Ekonomik anlamda Kars'ın kalkınmasına, gelişmesinde önemli etken olacak BTK Demiryolu hattı hayata geçirildiğinde, Orta Asya'nın Hazar üzerinden Türkiye'ye bağlanması, Avrupa ile Orta Asya arasındaki yol üzerinden ulaşımın sağlanması, Türkiye- Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan üzerinden geçen demiryolu-denizyolu kombine taşımacılığıyla Orta Asya'nın Akdeniz'e bağlanması ve Orta Asya ile yapılan transit taşımacılık Kars üzerinden yapılacak.

Merkezi Kars'ta kurulacak lojistik üssü bölgede günü birlik ticaret ile turizmi de canlandıracak. Proje, Doğu'nun en büyük sorunlarından biri olan lojistik problemine de çözecek. Ağır kış şartlarında çalışmalarını aralıksız yürüten ilgili firma, gece-gündüz demeden BTK hattının tamamlanması için çalışıyor.

(IÇ-AT-Y)



31.01.2017 11:17:00 TSI

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