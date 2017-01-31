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Milletvekili Eldemir'den Başkan Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Pazaryeri ilçesinde gelişmeler, projeler hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken sorunlara da çözüm arandı. Başkan Yalçın, ziyaretin ardından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Milletvekilimiz hemşehrimiz Sayın Halil Eldemir ilçemizi ziyaret etti. Sayın Milletvekilimiz ile çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



31.01.2017 11:17:41 TSI

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