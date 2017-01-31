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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Milletvekili Eldemir'den Başkan Yalçın'a ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 11:13
Milletvekili Eldemir'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Milletvekili Eldemir'den Başkan Yalçın'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Pazaryeri ilçesinde gelişmeler, projeler hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken sorunlara da çözüm arandı. Başkan Yalçın, ziyaretin ardından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Milletvekilimiz hemşehrimiz Sayın Halil Eldemir ilçemizi ziyaret etti. Sayın Milletvekilimiz ile çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY-Y)

31.01.2017 11:17:41 TSI
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