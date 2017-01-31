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Karaarslan; "İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir"

31 Ocak 2017 Salı, 11:13
Karaarslan; "İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir"
Karaarslan; "İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, "İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir" dedi.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, yaptığı açıklamada; "Bildiğiniz üzere 6 Ocak 2017 tarihinde ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 2.1166'dan 2.3421'e güncellendi. Böylelikle ilaçlara gelen yaklaşık yüzde on zammın geçerlilik tarihi 20 Şubat 2017 olarak açıklandı. Bu süreçte bazı ilaç firmaları ve ecza depoları piyasaya ilaç akışını yavaşlatmak suretiyle aralarında kanser ilaçlarının da olduğu önemli miktarda ilaçların bulunamamasına ve halkımızın mağduriyetine neden oldu. Üretici firmalar ürettiği ilaçları elinde tutup piyasaya vermeyerek veya talebin altında vererek ve bazı ticari depolar da aldıkları ilaçları depo kayıtlarına girmeyip eczanelere göndermeyerek kısmi ilaç kıtlığı ve çok sayıda ilacın yokluğuna neden oldular.
Aynı zamanda çok önceden kur ayarlaması belli olduğu için bazı ilaç firmaları üretim ve ithalatlarını yeni fiyatların yürürlükte olacağı zamana göre planlamak suretiyle de bu sorunun ortaya çıkmasında pay sahibi oldu.
Ancak üzülerek görmekteyiz ki piyasada bulunamayan ilaçların gerçek sorumluları kendi suçlarını gizlemek gayesiyle halkımıza ve ilgili kamu otoritesine yanlış bilgiler vermekte, piyasada bulunmayan ilaçların sorumluluğunu biz eczacıların üzerine yıkmaya çalışmakta, eczacıların ilaç ellerinde olduğu halde hastaya vermediği algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kabul edilemez bir iftiradır. İlaç yokluğunun sorumlusu asla eczacı değildir.
Öncelikle elinde olan ilacı hastasına vermemek, Eczacılık Yeminine ve Eczacılık Meslek Etiğine aykırıdır. Bizler halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki sorumluluklarımızın bilincinde olarak halkımıza özverili bir biçimde sağlık hizmeti sunumu yapmaktayız. Dahası ticari mantık açısından bile baktığınızda, otuz-kırk gün sonra gelecek zam için elinde olduğu halde hastasına o ilacı vermeyerek hem o reçetenin karından, hem de hastasından olma riskini kim ve niye alsın? Kaldı ki eczacılarının ne kadar özveriyle çalıştıklarını en iyi takdir edecek olan değerli halkımızdır" dedi.

"Sağlık Bakanlığı Sorumluları Bulsun ve Kamuoyuna Açıklasın"
Sağlık Bakanlığı'nın sorumluları bulup açıklaması gerektiğini savunan Karaarslan, şöyle konuştu: "Ülkemizde bütün ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından İlaç Takip Sistemi aracılığı ile üretiminden itibaren, depoya, eczaneye ve hastaya ulaştığı tüm aşamalarda takip edilebilmektedir. Yani piyasaya ilacı kim vermiyor ya da talebin altında veriyor bunu tesbit etmek çok kolay. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumu yetkililerini göreve davet ediyorum. İçinde kanser ilaçlarının da olduğu çok önemli ilaçlara hastaların ulaşımını engelleyerek halkımızın sağlığıyla oynayan fırsatçıları lütfen tesbit edin ve kamuoyuna açıklayın. İlaç firması mı, ecza deposu mu, eczacı mı halkımızın bilmeye hakkı var. Hatta o fırsatçıları açıklamakla kalmayın ve en ağır şekilde cezalandırın lütfen. Böylelikle elinde olduğu halde hastasına ilaç vermeyen hiç bir eczacı olmadığını ve olamayacağını hem siz görün, hem biz eczacılar haksız yere suçlanmaktan kurtulalım, hem de gerçek sorumlular hak ettiği cezayı alsın. Böylelikle kimse bir daha böyle fırsatçılık yapıp halkımızın sağlığını hiçe saymaya cesaret edemesin"
(MB-Y)

31.01.2017 11:18:34 TSI
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