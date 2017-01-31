Bir klimalı durak da Çarşı mahalleye
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde muhtelif noktalara yerleştirilen klimalı durakların bir yenisi de Çarşı Mahalle Saksağan Dere mevkiindeki yerini aldı.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından, montaja hazır hale gelen alana klimalı durak yerleştirildi. Çalışma boyunca ekiplerinin yanında bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Çarşı mahalleli vatandaşlar ile görüştü. Çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ile birlikte bölgede bulunan bir kahvehaneye giden Başkan Bakıcı, burada vatandaşların taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Klimalı duraklar ve tüm kenti kapsayacak olan entegre su projesi ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Bakıcı, "Vatandaşlarımızın dolmuş beklerken her türlü hava koşulundan etkilenmemeleri için böyle bir çalışma başlattık. Klimalı bir durağımızı da vatandaşlarımızın yoğun talebine karşı işçilerimizin yoğun olarak servis beklediği yerde Çarşı Mahallelilerimizin hizmetine sunmak nasip oldu. Hemşehrilerim hayırlı günlerde kullansınlar" dedi.
(FSİ-MET-Y)
31.01.2017 11:18:57 TSI
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