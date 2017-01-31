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Erzurum eski Valisi Altıparmak, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum eski Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a gelen, şimdilerde Denizli Valiliği görevini yürüten Dr. Altıparmak, Rektör Çomaklı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Erzurum'da görev yaptığı sürede şehre çok alıştığını ifade eden Vali Altıparmak, sevgi ve hoşgörünün simgesi olan Dadaşlar diyarından ayrılmanın zor olduğunu söyledi. Erzurum'un Doğunun en önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Altıparmak, Atatürk Üniversitesi'nin de bu kadim şehre yakışır bir üniversite olduğunu belirtti.

Atatürk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Vali Altıparmak'a nazik ziyaretleri ve görev süresince Erzurum'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. "Şehrimiz için çalışan ve kalkınmasına yardımcı olan her fert bizim için değerlidir" diyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak şehir-üniversite iş birliğini tam anlamıyla sağlamak için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

(ERZ-AT-Y)



31.01.2017 11:19:45 TSI

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