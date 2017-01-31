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Güngören Belediyesi bilgi evlerinde tatil dopdolu geçiyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:15
Güngören Belediyesi bilgi evlerinde tatil dopdolu geçiyor
Güngören Belediyesi bilgi evlerinde tatil dopdolu geçiyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Güngören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri, çocuklara ve gençlere dolu dolu bir yarıyıl tatili sunuyor. Aktivitelere katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Güngören Belediyesine bağlı Bilgi Evleri, karnelerini alan öğrenciler için birbirinden güzel imkanlar sunuyor. Öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak için Güngören Belediyesi tarafından Bilgi Evlerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Çocuk oyunları, orgigami, satranç, hafıza oyunları, tangram gibi zeka oyunlarının haricinde el becerisini geliştirmeye yönelikte kokulu taş yapımı gibi atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ayrıca bilgi evlerinde öğrenciler için karne kutlaması da gerçekleştirildi.
(HB-MK-Y)

31.01.2017 11:20:12 TSI
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