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Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 3'üncü grup diksiyon kursu başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından dernek binasında 3'üncü grubun diksiyon dersleri başladı.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi bağlantılı gerçekleştirilen ve her yaştan kursiyerin katıldığı diksiyon dersleri, Eskişehir Tiyatro ve Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından veriliyor. Kursiyerlere, kurs sonunda sertifikaların verileceğini belirten Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, yaptığı açıklamada, '''Türkçe var olmaz ise, Türk de var olmaz' düsturundan aldığımız ilhamla, dernek olarak Türkçe'mizin düzgün kullanılması noktasında katkı sağlamak amacıyla güzel konuşma derslerine başladık. Bu yıl üçüncü gurup kursiyerlerimizi eğitiyoruz. Kurs sonunda kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı diksiyon kursu sertifikaları verilecektir. Her eğitim sonunda yapılan çalışmaları bir programla taçlandırıyoruz. 13 Mart 2017 tarihinde eğitimlerimizi 'Onlar ve Destanları' programıyla taçlandıracağız'' diye ifade etti.

(İHA-MET-Y)



31.01.2017 11:21:51 TSI

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