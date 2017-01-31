Kepez Belediyespor voleybol takımı galibiyet serisini 9'a çıkardı
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ANTALYA (İHA) - Bayanlar Voleybol 2. Lig'de mücadele veren Kepez Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Ligde lider durumda bulunan Kepez Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyesi'ni deplasmanda set vermeden 3-0 yendi. Kepez Belediyespor aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken liderlik koltuğunu iyice sağlamlaştırdı.
Karşılaşmada 1. Seti 18-25 alan Kepez Belediyespor ikinci seti de 20-25 önde tamamladı. Mücadelenin son setinde de Kepez'in Sultanları 8-25 gibi farklı bir skorla alırken, salondan da 3-0 üstün ayrıldı. Kepez'in Sultanları son 9 karşılaşmada 9'uncu galibiyetini aldı.
(AA-
31.01.2017 11:24:34 TSI
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