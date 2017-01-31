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Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu

31 Ocak 2017 Salı, 11:21
Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu
Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte bir araya geldi.
Adile Baysal Kültürevi'ndeki yemeğe, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve 96/2 tertip asker adayları katıldı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, anaların çocuklarını, babaların yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece vatan topraklarının bölünemeyeceğini söyledi. Vatani görevinin yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, "Türk milletinin inançları gereği, örf adetleri gereği asker ocağı Peygamber ocağı diye kabul edilmiştir. Allah yolunuzu açık etsin. Biz hep şunu söyledik tabi kutsal bir ocağa gidiyorsunuz. Öncelikle Allah sağ salim yuvalarınıza dönmeyi nasip etsin'' dedi.
Türk Milletinin kutsal iki diğeri olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Biri Allah'ın Müslümanlara göndermiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de özgürlüğün timsali olan bayraktır. Bunların her ikisini de biz sizlere hatıra olarak takdim edelim istedik. Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde rabbim gidip gelmeyi nasip etsin. Hayırlı teskereler" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
(AH-Y)

31.01.2017 11:25:56 TSI
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