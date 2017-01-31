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Köse'den Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bilecik Şube Başkanı Feyzi Köse, ADD Kurucu Genel Başkanı Prof Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Aksoy'un öldürülüşünün 27'nci yılı olduğunu belirten Köse, "O, Türkiye'mizin içine düşürüldüğü sıkıntıları en önce gören bir aydındı. Çok değerli aydınlarımızla Atatürkçü Düşünce Derneği'mizi kurdu. Lütfen ADD Genel Merkezi yazıp kuruluş amacını okuyun. Göreceksiniz ki bugünlere ışık tutan bir metin. Ahmet Taner Kışlalı'lar, Bahriye Üçok'lar boşuna öldürülmediler. Atatürkçü düşünceyi yaşatmak bugün daha da yakıcı bir görev. Muammer Hocamızı rahmetle anıyor yaktığı ışığı söndürtmeyeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-HA-Y)



31.01.2017 11:26:05 TSI

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