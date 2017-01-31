Gazetecilerden yeni kaymakama ziyaret
(Fotoğraflı)
Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele İlçesinde görev yapan Yerel ve Ulusal gazetelerin temsilcileri ilçeye yeni atanan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Ermiş'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunan gazeteciler, Görele'nin ileri gitmesi ve eksikliğinin giderilmesi ile ilgili yapılacak olan her türlü çalışmasının yanında yer alacaklarını belirttiler.
Kentin sorunlarını ve çözüm yollarını hep birlikte yapacaklarını belirten Kaymakam Ermiş ise, "Görele İlçemize hizmet için geldim. Sizlerden de yapacağımız çalışmalardan destek bekliyorum" dedi.
Ziyarette, Görele'de görev yapan İHA Görele Muhabiri Bekir Öztürk, Sisdağı Gazetesi temsilcisi Salih Şahin, Karadeniz Postası Gazetesi temsilcisi Kamil Yılmaz, Görhele Gazetesi sahibi Turhan Sinirlioğlu, Görele Sol Platformu sahibi Ali Dursun, Göreleden.com sahibi Yalçın Kalaman, Çavuşlu Haber sahibi Rıfkı İyidere katıldı.
(RY-EK-Y)
31.01.2017 11:26:21 TSI
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