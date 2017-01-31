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Başkan Karaosmanoğlu, Fatma Şahin'i konuk etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i İSU Genel Müdürlüğünde konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun misafiri olarak Kocaeli'ye gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki bürokratlarla birlikte İSU Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kurumun yaptığı örnek proje ve yatırımlar hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, teknoloji üssü SCADA Merkezi'ni de yerinde inceledi. Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti karşılayan Genel Müdür İlhan Bayram ile yöneticiler, kurumun toplantı salonunda, İSU'nun yapılanması ile örnek projeler ve yatırımlar hakkında konuklarına bilgi verdi.

İncelemelerin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da, "Su hayat kaynağıdır. Sağlıklı suyu şehirlere vermek belediyelerin en önemli görevidir. Bu açıdan bir kurumun başarısı insanı, bilgiyi ve parayı yönetmekle olur. Bu üçünü başardığınız zaman kurum gelişir, başarılı olur. Geçtiğimiz 13 yılda insan kaynağımızı yeniledik ve geliştirdik. Yurtiçi ve yurtdışında ki gelişmelere önem verdik, üniversiteler ve TÜBİTAK ile birlikte çalıştık. Hem bilgiye değer verdik, elde ettiğimiz bütün bilgi ve tecrübeleri de toplumumuzun bütün kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmayı da prensip haline getirdik. Bilgi sadece bizde kalsın kıskançlığını asla göstermedik" dedi.

(İG-İÇ)



31.01.2017 11:26:38 TSI

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