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Bünyan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi karla mücadele alanında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası ana arterleri açan Bünyan Belediyesi ilçe merkezinde çalışmaları sürdürüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu:"Ana ulaşım arterlerinde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrası ekipler iç kesimlerdeki küçük cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Kaldırımlar, mahalle meydanları, sağlık kuruluşları, okul ve ibadethanelerin ulaşım yolları gibi büyük makinelerin ulaşamadığı yerlerde insan gücü ile kar temizliği yapılarak kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,"Belediyemiz ekipleri kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz programları dâhilinde kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlarken aynı zamanda Bünyan Belediyesi olarak bize ulaşan tüm talepleri anında değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin olumsuz bir durum yaşamaması için seferberliğimizi sürdürüyoruz. İlçe merkezi ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışında ana caddeler ve sokakların açık tutulmasına özen gösteren ekipler, küreme ve tuzlama ile yolların günün her saatinde ulaşıma açık kalmasını sağlıyor" diye konuştu.

(AÖ-Y)



31.01.2017 11:29:39 TSI

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