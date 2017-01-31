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Muhtarlardan Genel Sekreter Yaşar'a ziyaret



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, muhtarların taleplerinin karşılanmayacak talepler olmadığını belirterek, "Belediyenin içerisinde bulunduğu durum itibariyle hakikaten sıkıntılı günler yaşıyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, İpekyolu Muhtarlar Derneğinin üyelerini kabul etti. Dernek Başkanı Turgut Külay ve 13 mahalle muhtarı, mahalleleriyle ilgili sıkıntıları Genel Sekreter Yaşar ile paylaşıp sorunlarının çözülmesi ricasında bulundular. Ziyarette konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Büyükşehir'in büyük sorunları olduğunu belirterek, "Siz muhtarların talepleri aslında öyle karşılanmayacak talepler değil. Ama belediyenin içerisinde bulunduğu durum itibariyle hakikaten sıkıntılı günler yaşıyoruz. Belediyenin 980 milyon gibi bir borcu var. Belediyenin 673 milyon gibi bir bütçesi var. Bununla borcu finanse etmek hakikaten problem. Toplamda borç 980 milyondur'' dedi.



"Sıkıntıları bire bir dinlemek elimizi kuvvetlendiriyor"

Büyükşehirlerde muhtarlıkların kentin güzel yerlerinde olduğunu ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

"Diğer illerde mahallenin sıkıntılarının, mahallelinin dinlenebildiği ya da rahat ulaşabildiği yerler var. Bizim mahalle örneğini verirsek, mahallemizin muhtarlığı hakikaten güzel bir yer değil. Kendi imkânlarıyla oluşturulmuş. Van Büyükşehir Belediyesi olarak bizim muhtarlarımıza verdiğimiz bir değer şuradan anlaşılır. Bizde Muhtarlıklar Daire Başkanlığı var. Bu birim kırsal dahil tüm muhtarlarımızın sıkıntılarını sorunlarını dinleyen ve raporlayan bir birimdir. Burada sizlerin dertlerini, sıkıntılarını çözecek bir ekibimiz var. Bu ekibe iletilen tüm sorunlar bize ulaştırılıyor. Haftaya bir aksilik olmazsa Gevaş ilçemizde ilçenin tüm muhtarlarıyla beraber 2017 yılı içerisinde yapılabilecekleri inşallah istişare edeceğiz. Van'da da bunu bölge bölge yapmak gerekir. Binin üstünde muhtarlık var. Tek tek zaman ayırmak sıkıntılı. İşte Muhtarlıklar Daire Başkanlığı bizim için biz avantaj. Sıkıntıları bire bir dinlemek elimizi kuvvetlendirerek gelecek planlamalarımızda yol gösterici görevi görüyor."



"Cumhuriyet Caddesi'ne mahkum olmuşuz"

Kent merkezinde ulaşımla ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğunu yineleyen Genel Sekreter Yaşar, ulaşım sıkıntısını giderme anlamında çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yaşar, "Ulaşım sıkıntısı bir ay önce UKOME toplantısında görüşüldü. Evet, ulaşımla ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmayla kentteki ulaşım sorunu biter mi derseniz, bitmez. Sorunu alternatif yollar ve otoparklarla çözmek lazım. Peki, tüm bu sorunların kısa sürede çözülmesi mümkün mü, o da mümkün değil. Çünkü karşımızdaki sorun birkaç aylık bir sorun değil ki, yılların sorunu var. Bu bir siyasi partiden gelen sorunda değil, bütününün sorunudur. Bir Cumhuriyet Caddesine mahkûm olmuşuz. Bunun dışında birkaç caddemiz var. Önemli olan bunların alternatifini oluşturmak. Biz şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Alternatif üretmediğimiz sürece kentteki bu trafik sorununun çözülmesi mümkün değil. Popülist bazı düşüncelerle ben bunu çözerim deriz, ama yok öyle bir şey. Ne zaman ki alternatif yollar bulundu ve bu çalışmalar bittikten sonra sadece Cumhuriyet Caddesi'ne mahkûm edilmiş bir Van'ın önünü açarsa, o zaman trafik sorunu çözülmüştür. Yoksa bir iki rötuşla çözülecek bir çözüm değil" diye konuştu.

Genel Sekreter Yaşar'ı yeni görevinden ötürü kutladıklarını ifade eden İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay ise, amaçlarının Büyükşehir Belediyesiyle beraber halka hizmet etmek olduğunu söyledi.

Külay, "Hepimizin amacı bu hizmeti yaparken gerçekten daha güzel bir başarıyı ortaya koymaktır. Biz muhtarlar gerçekten yerelde yaptığımız hizmetlerde birçok sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Örneğin bizlerin muhtarlığa ait yerleri yoktur. Muhtarların çoğu kiralarda kalarak görevlerini yürütüyorlar. Bu da bir maliyete neden oluyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemizden destek bekliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



31.01.2017 11:29:45 TSI

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