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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı

31 Ocak 2017 Salı, 11:25
2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı
2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Zonguldak'ın nüfusu 2015 yılına göre bin 617 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı. 2015 yılında 595 bin 907 olan Zonguldak'ın nüfusu 2016 yılında artış göstererek 597 bin 524 oldu. 2014-2015 yılları arasında -4.8 olan yıllık nüfus artışı, 2015-2016 yılları arasında 2.7'ye yükseldi. 2015 yılında 363 bin 707 olan il ve ilçe merkezleri nüfusu 2016 yılında ise 367 bin 638'e yükseldi.
2015 yılında 232 bin 200 olan belde ve köy nüfusları ise 2016 yılında 229 bin 896'ya yükseldi.
(OA-OA-Y)

31.01.2017 11:30:04 TSI
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