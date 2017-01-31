Demiryollarında kar temizleme seferberliği
(Fotoğraflı)
Uğur Ulu
Muş (İHA) Muş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait karkürer treni rayların üzerini temizlemeye başladı.
Kentte etkili olan kar yağışı demiryollarının kapanmasına da neden oldu. Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığının 2 metre 75 santimetreye ulaştığı tespit edilen kentte, demiryolunda da karla mücadele çalışması başlatıldı. Demiryollarında kar kalınlığının artması, karkürer trenine işbaşı yaptırıyor. Özel donanımlı karkürer makineleriyle rayların üzerlerini temizleyen makinistler, her gün 195 kilometrelik alanda demiryolu temizliği gerçekleştiriyor. Karkürer treninin önünde bulunan kar savurma aparatı, raylardaki karı rayların dışına atarak, ulaşımda aksaklıkların giderilmesine yardımcı oluyor.
Günde 195 kilometrelik alanda kar temizleme çalışması yapan karkürer makinesi, batıdan doğuya, doğudan batıya giden trenler için önemli bir iş yapıyor. Demiryolu işçileri de buzlanmalara kazma ve küreklerle rayları tek tek temizleyerek ulaşımın sağlanmasına yardımcı oluyor.
(UU-MSA-Y)
31.01.2017 11:30:32 TSI
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