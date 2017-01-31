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Başına ödül konulan papağan bulundu



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de kaybolan ve sahibi tarafından başına para ödülü konulan papağan bulundu.

Mardin merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde hizmet veren bir tatlı salonunun maskotu olan Şivan adlı papağan, dün sahibinin omuzundan uçarak kayıplara karışmıştı. Sahibi Abdullah Ergözlü, papağanını bulana, bin 500 TL ödül vereceğini duyurmuştu. Papağan Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunarak, sahibine teslim edildi. Papağanının bulunması nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Ergözlü, "Dün saat: 11.00 sıralarında omuzumuzdayken aniden uçup giden papağan Şivan'ı çok aramış ama bulamamıştık. Bunun üzerine papağan bulup getiren bin 500 TL para ödülü vereceğimizi ilan etmiştik. Haberin medyada yer almasının ardından bir vatandaş bizi aradı ve papağanın kendisinde olduğunu söyledi. Papağanı bulan kişi Cizre'deki bir kuşçuya satmış. Bizi arayan kuşçu, papağanı bize getirdi ve ödülü aldı. Bizler de tekrardan Şivan'a kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Tabi bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Papağanın bulunmasında emeği geçenlere tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MSK-MP-Y)



31.01.2017 11:31:39 TSI

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