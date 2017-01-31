YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karda hasar görmüş sera ve yüksek tünellerde inceleme

Karda hasar görmüş sera ve yüksek tünellerde inceleme



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmalarda hasar gören sera ve yüksek tünellerde inceleme yapıldı.

Ocak ayı içerisinde yoğun kar yağışı sebebiyle mevcut sera ve yüksek tünellerde kar yükünden dolayı hasarlar meydana geldi. Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Naip köyünde kar yükünden dolayı hasar görmüş yüksek tünellerde incelemelerde bulunarak, zarar görmüş çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sarıkoca, hasar tespiti için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sarıkoca, daha sonra ?Naip köyünden genç çiftçi projesi kapsamında destekleme hakkı kazanan çiftçi Mehmet Ertaş'ın kurduğu istiridye mantarı işletmesi ziyaret etti. Üretim yerinde incelemeler de bulunan Sarıkoca, üretici Ertaş'a başarılar temennisinde bulundu.

(HLD-MEF-Y)



31.01.2017 11:32:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER