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Kayseri Şeker lisanslı depoculuk kapasite kullanım oranı ile ilk sırada yer aldı

31 Ocak 2017 Salı, 11:30
Kayseri Şeker lisanslı depoculuk kapasite kullanım oranı ile ilk sırada yer aldı
Kayseri Şeker lisanslı depoculuk kapasite kullanım oranı ile ilk sırada yer aldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Ülke genelinde lisans alarak faaliyet gösteren 16 lisanslı depoculuk hizmeti veren kuruluş arasında 80 bin ton kapasitesi ve 2016 yılında kapasite kullanım oranı ile Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi ilk yılında ilk sırada yer almayı başardı.
Kayseri Şeker'in, Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerinde 2016 yılında hizmete geçen lisanslı depolarında çiftçilere ait elektronik ürün senedi karşılığında muhafaza edilen buğday, arpa ve mısır için; TMO'ya elektronik ortamda ürün senedini devrederek çiftçiler ve lisanslı depolar açısından önem arz eden gelişme sağlandığı açıklandı. Kayseri Şeker Lisanslı Depoculuk hizmeti ile; bölge çiftçileri tarafından elde edilen tarım ürünlerinin hasat dönemlerinde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, ülkede hali hazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılmasının hedeflenmekte olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada; "Lisanslı depoculuk şirketleri; genel itibari ile tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması gibi önemli bir görevi üstlenmek üzere ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartları göz önünde bulundurularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulmaktadır. Lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 'depoculuk lisansı' alınması zorunludur ve alınacak lisansın devredilmesi söz konusu değildir. Bakanlıktan lisans alınmadan lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunulamaz, lisanslı depo veya lisanslı depo işletmesi izlenimini verecek hiçbir isim, unvan, işaret ve benzerleri kullanılamaz" ifadelerine yer verildi.
(TB-AÖ-Y)

31.01.2017 11:35:49 TSI
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