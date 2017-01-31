Doğaya salınan keklikleri koruma çalışmaları
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlileri, Malkara ilçesinde Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay ile görüşerek, doğaya salınan kekliklerin durumu görüşüldü.
Orman ve Su İşleri Şube görevlisi Tekniker Can Kıyıcı, Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay'ı makamında ziyaret edip, keklik konusunda görüşmelerde bulundu. Ziyarette, geçtiğimiz yıl Malkara'nın dağ kesimlerine salınan kekliklerin son durumu konuşuldu. Yapılan açıklamada, Sarıpolat'ta doğaya salınan kekliklerin herhangi bir zarara yol açmadığı, avcılar ve vatandaşlar tarafından korunduğu ifade edildi.
Sadık Akçay, belgesiz avcıların belgelerini almaları gerektiğini ve denetimlerin sıklaştırıldığını vurguladı. Akçay, "Popülasyonun arttığı bölgelerde yaban domuzlarıyla ilgili orman ve su işlerinden, bakanlıktan izin alınarak sürek avlarının yapılacağını aktardık. Öte yandan kekliklerin korunmasında duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(HT-MEF-Y)
31.01.2017 11:36:08 TSI
NNNN