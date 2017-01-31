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Kazada hayatını kaybeden hakemin ailesine sevindirici haber

- Şirket, araç masrafı talebinden vazgeçti



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Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Geçtiğimiz yıl maça giderken Gümüşhane yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Hakem Salih Ulu'nun ailesinden istenilen masraftan araç kiralama şirketi vazgeçti.

8 Mart 2016 tarihinde Rize'de oynanacak olan BAL Ligi maçına giderken Gümüşhane yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Hakem Salih Ulu'nun ailesinden, araç kiralama şirketi aracın masraflarını istemişti. Konu ile ilgili yapılan haberlerin ardından ailenin herhangi bir ceza alması durumunda alınacak cezayı aileye yansıtmayacaklarını açıklayan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Fahri Aksoy'a şirket yetkilileri mail yoluyla ulaşarak konunun hassasiyetini bilmediklerini ve yapılan incelemelerin ardından aileden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını bildirdi. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada gelişmelerden son derece mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Fahri Aksoy; başta şirket yetkilileri olmak üzere gayret gösteren herkese teşekkürlerini iletti. Aksoy, "8 Mart 2016 tarihinde Rize'ye maça giderken Gümüşhane yakınlarında geçirmiş oldukları trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Salih Ulu hakem kardeşimizin ailesine araç kiralama şirketi tarafından araçta oluşan hasarın tazmin edilmesi ile ilgili tebligat gönderildi. Bu tebligatın aileye ulaşması ile beraber hakemlerimiz tarafından gelecek masrafın karşılanması ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Bununla ilgili ilimizde geçen hafta ve bu hafta oynanacak müsabakalardaki ücretlerin herhangi bir ceza vuku bulduğu taktirde aileye ödenmesi ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Bununla ilgili de bir haber yapmıştık. Bu haber neticesinde firmanın trafik kazasından haberi olmadığı, bu olaydaki hassasiyeti bilmediğini öğrendik. Rent a Car firmasından gerekli araştırmaları yapıp Salih Ulu Hakem kardeşimizin bir spor adamı olduğunu, bu durumla ilgili gelişmeleri kendilerinin bilmediğini, bunlarla ilgili yapılan araştırma sonrasında kendilerinin alt firması tarafından aileye böyle bir talep yazısının aileye gönderildiğini, herhangi bir icra olayının olmadığını ve firmanın alacaklarından vazgeçtiği, herhangi bir icara ya da mahkeme yoluna gidilmeyeceği bundan sonra da herhangi bir talepte bulunmayacaklarıyla ilgili mail aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Biz firma başta olmak üzere Ercan Durna Hoca'mıza göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde Kayseri'ye gelecek olan şirket yetkililerinin genç hakemin ailesi ile de görüşeceğini aktaran Aksoy, "Bununla ilgili firma önümüzdeki günlerde aile ile temas kurarak yanlış anlaşılmayı giderecekleri konusunda da bize bilgi ulaştırdı. Önümüzdeki günlerde firma yetkilileri Kayseri'ye gelip aile ile temasa geçtiklerinde daha güzel ve sıcak bir ortamın oluşacağını düşünüyoruz. Aileden böyle bir cezanın tazmin edilmemesi de bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

(TB-AÖ-Y)



31.01.2017 11:37:27 TSI

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