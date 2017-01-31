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Nevşehir'in nüfusu 290 bin 895 olarak açıklandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nevşehir'in Aralık 2016 itibarıyla nüfusu il genelinde 290 bin 895 olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre Nevşehir'in 143 bin 698'ini erkekler, 147 bin 197'sini ise kadınlar oluşturdu. Nevşehir'in Aralık 2015 yılında ise nüfusu 286 bin 767 olarak açıklanmıştı.

Nevşehir il merkezinin nüfusu ise 98 bin 713'ten 4 bin 284 artış göstererek 102 bin 997'ye çıktığı öğrenildi.

(COŞ-AÖ-Y)



31.01.2017 11:38:40 TSI

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