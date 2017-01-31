YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trakyalı Turizmciler EMITT Fuarında sektör oyuncuları ile bir araya geldi

Trakyalı Turizmciler EMITT Fuarında sektör oyuncuları ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren EMITT 2017 Uluslararası Turizm Fuarı 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Trakyalı otel ve acenteler Trakya Kalkınma Ajansı'nın fuar katılım desteğiyle Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT'e katıldı. 5'nci salon C534 numaralı Trakya standında fuara katılan Trakyalı tur operatörleri ve oteller yurt içi ve yurt dışından fuara katılan tur operatörleri, acenteler ve otellerle ikili iş görüşmeleri yaptı ve iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

EMITT Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 'Ajansımız bu yıl da geçen yıl olduğu gibi profesyonelleri öne çıkaran bir konseptle EMITT'e katıldı. Geçtiğimiz yıllarda iller standında tüm Trakya'yı temsil ediyorduk. Bu yıl Trakya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve otellerle 5'nci salonda yer almaya karar verdik. Turizm işletme belgeli otellerimizi, Trakya'da faaliyet gösteren tüm tur operatörlerini ve acenteleri EMITT Fuarı'na davet ettik. Amacımız sektör temsilcilerinin iş bağlantıları kurmalarına uygun bir zemin oluşturmaktı. Davetimize yanıt veren 17 otel ve tur şirketiyle fuara katıldık. Fuarda firmalarımızın yaptı ikili iş görüşmelerinden güzel sonuçlar aldık ve fuarın bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığına inanıyorum" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Trakya standını ziyaret etti

Trakya Kalkınma Ajansı'nın organizasyonuyla hazırlanan Trakya standına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Stantta yer alan firmalar yurt içi ve yurtdışından gelen sektör temsilcileriyle iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Fuarın üçüncü gününde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Trakya standına konuk oldu. Ziyaretinde stant ile ilgili bilgi alan Bakan Avcı ve beraberindekiler Deva-i Misk'in tadına baktı ve sütle ikram edilen Edirne lezzetini beğendiler. Ayrıca dört günlük Fuar boyunca Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Edirne Valisi Günay Özdemir, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy Trakya standını ziyaret etti. Konuklar ziyaret sırasında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Önder Öztürk, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'ndan sektör ve sektörde yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Fuara Trakya standında katılan otel ve acente temsilcileri Türkiye ve farklı ülkelerden otel ve acente temsilcileriyle faydalı görüşmeler yaptıklarını belirttiler ve organizasyon dolayısıyla Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



31.01.2017 11:39:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER