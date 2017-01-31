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Altın Ambulans Sağlık Ödülleri oylamaları sürüyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:36
Altın Ambulans Sağlık Ödülleri oylamaları sürüyor
Altın Ambulans Sağlık Ödülleri oylamaları sürüyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Altın Ambulans Sağlık Ödülleri için başvurular 15 Ocak'ta başladı. Sağlık sisteminin en prestijli ödülü olmaya aday Altın Ambulans Sağlık Ödülleri'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek.

4. Altın Ambulans Sağlık Ödülleri için adaylar başvurularını 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında www.altinambulans.org sitesinden gerçekleştirilecek. Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek, acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde acil sağlık hizmetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirilen Altın Ambulans Sağlık Ödülleri; Başarı Ödülleri, Vefa Ödülleri, Basın Ödülleri, Sosyal Medya Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere beş kategoride acil sağlık çalışanlarının oylarıyla sahiplerini bulacak.

Ödül töreni düzenlenecek
Oylamalar ve jüri değerlendirmeleri sonucu dereceye girenler, ödüllerini 22-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ödül töreni ile alacak. Altın Ambulans Sağlık Ödülleri için adaylık başvuruları 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. 2016 yılında üçüncüsü organize edilen Altın Ambulans Sağlık Ödülleri'nde 12 farklı kategoride 54 aday yarışmıştı. Üç aşamadan oluşan değerlendirme sürecinde ilk aşama aday belirleme süreci. İlgili kategoriler için yapılacak adaylık başvurularından, ön eleme süreci sonrasında kriterlere uygun görülen adaylar 18 Şubat-10 Mart tarihleri arasında oylamaya sunulacak.
(CA)

31.01.2017 11:41:05 TSI
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