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Kavala Romanos O Melodos Bayanlar Korosu Tekirdağlıları büyüledi

31 Ocak 2017 Salı, 11:37
Kavala Romanos O Melodos Bayanlar Korosu Tekirdağlıları büyüledi
Kavala Romanos O Melodos Bayanlar Korosu Tekirdağlıları büyüledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen Yunanistan Kavala Romanos o Melodos Bayanlar Korosunun konseri büyük ilgi gördü.
Büyükşehir Belediye Kültür Merkezi Salonunda yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı ile Tekirdağlı sanatseverlerin ilgiyle dinledikleri konserde Sofia Neohorıtou yönetimindeki koro Yunanca ve Türkçe şarkıyı seslendirerek, geceye katılanlara hoş dakikalar yaşattı. Tekirdağlı sanatseverler ise, şarkılara alkış tutarak ve mendil sallayarak eşlik ettiler. Konser sonunda Koro Şefi Sofia Neohorıtou başta olmak üzere koro üyeleri ayakta alkışlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yunanistan Kavala şehrinden gelen koroyu güzel konserinden dolayı kutladı ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına düzenlediği güzel sanatsal etkinlik için teşekkür etti.
Albayrak konser sonrası Şefi Koro Şefi Sofia Neohorıtou'ya çiçek ve plaket, koro üyelerine de teşekkür belgesi verdi.
(HLD-MEF-Y)

31.01.2017 11:42:14 TSI
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