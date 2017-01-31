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Milas'ta bozulan yolla tepki topluyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:38
Milas'ta bozulan yolla tepki topluyor
Milas'ta bozulan yolla tepki topluyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta Hacıapti Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki yolda meydana gelen bozulmalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Milas'ta Balçık Kavşağı olarak bilinen ve maden taşıyan kamyonların, TIR'ların geçiş noktası olan Hacıapti Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki yolun zemininde oluşan bozulmalar hat safhaya ulaştı. Yolu kullanan sürücüler, yoldaki derin çukurlara ve bozulmalara dikkat çekerek, kötü manzaranın kazalara davetiye çıkardığını söylüyor.
Yağmur yağdığında yolun çamurdan geçilmez bir hal aldığını söyleyen ve araç geçişi sırasında yoğun toz kalkan yoldan şikayet eden mahalleli, gündelik yaşamlarının çileye dönüştüğünü belirtiyor.
Vatandaşlar, yoldaki bozulmaların geçmişte sık sık 'tesviye' edilerek düzenlendiğini ancak; kısa sürede yolun yine aynı kötü hali aldığına vurgu yapıyor.
Bu tür müdahalelerin çözüm getirmediğini belirten mahalleli, karayolları yetkililerine seslenerek, "Yoldaki engebe ve çukurlar araç trafiğini çok kötü etkiliyor. Yolu kullananlar çukurlar ve tümsekler nedeniyle zor anlar yaşıyor. Motosiklet kullanan sürücüler ise herkesten daha çok tehlike yaşıyor. Yolu bilenler yavaşlayıp önlemini alıyor ancak gece bu engebeler görülmüyor" diye konuştu.
"Bu yol birilerinin canını almadan, canını yakmadan gerekli önlem alınsın" diyerek sorunun oldukça ciddi bir boyuta ulaştığına vurgu yapan vatandaşların ortak görüşü ise zemin etüdü yapılarak bozulan noktaların güçlendirilmesi ve kronikleşen bozuk yol sorununa kalıcı bir çözüm bulunması oldu.
(DL-MB-Y)

31.01.2017 11:43:33 TSI
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