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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenilemeler başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Açık Öğretim Lisesi Kayıt yenileme başvuruları başladı.

Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini tamamlayamamış veya örgün öğretim okullarına devam edemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının yenilenmesi başladı. Kayıt yenilemeler hakkında bilgi veren Kula Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Bu kayıtlar çeşitli nedenlerle orta öğretimlerini tamamlayamayan kişiler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak tarihi itibarıyla başladı. Vatandaşlarımız 8 Şubat'a kadar kayıtlarını yenilemeleri ve ders seçimlerini yapmaları gerekmektedir" dedi.

(HY-AY-Y)



31.01.2017 11:44:08 TSI

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