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Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir yılda 85 bin hasta tedavi gördü

31 Ocak 2017 Salı, 11:39
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir yılda 85 bin hasta tedavi gördü
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir yılda 85 bin hasta tedavi gördü

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 2016 yılında yaklaşık 85 bin hastanın muayene ve tedavisi yapıldı. Yaklaşık 2000 kişiye kanal tedavisi uygulanırken, yaklaşık 5 bin hastaya da sabit ve hareketli protez yapıldı.
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2016 yılına ait verileri paylaştı. Dolgu, kanal tedavisi, çekim işlemleri ve tüm protez işlemlerinin geçekleştirildiği Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 2016 yılında yaklaşık 85 bin hastanın muayene ve tedavi işlemlerinin yapıldığı açıklandı. Bunlardan yaklaşık 2 bin hastaya kanal tedavisi işlemi uygulanırken, yaklaşık 5 bin hastaya da sabit ve hareketli protez yapıldığı belirtildi.
2016 yılı içerisinde, evde takibi zorunlu, engelli (fiziksel ve mental), yatalak ve benzeri durumda olan (KOAH, felç, terminal dönem kanserler vb.) 16 hastaya da Evde Sağlık Ekibi tarafından tedavilerinin yapıldığı açıklandı. Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden verilen bilgide, "Merkezimize başvuran kooperasyon güçlüğü olan çocuklarda, zihinsel engelli hastalarda, uzun süreli işlemlerde, büyük cerrahi girişimlerde genel anestezi sıklıkla tercih edilmektedir. Halkımızın merkezimiz bünyesinde bu işlemlerin yapıldığını bilmemesi sebebiyle kurumumuza başvuruları çok az olmaktadır. 2017 yılında tüm kanallardan halkımızı bilinçlendirip bu hastalara daha fazla ulaşmayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(KA-MEF-Y)

31.01.2017 11:44:11 TSI
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