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TSO Başkanı Geliş, TÜGVA Başkanı Som'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (ŞTSO) Başkanı Osman Geliş, Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Başkanı Fırat Som'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜGVA'nın amacını anlatan Som, "Türkiye genelinde teşkilatlanan bir ekibiz. Asıl amacımız gençliğin tümünü kapsayan vakfımız ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin sıkıntılarını gidermek, ilimizde birçok projeyi faaliyete geçirmek ve başarılı öğrencilerimizin eğitimini tamamlamalarına yardımcı olmak gibi birçok faydalı olacağımız işleri ilimizde başarmak istiyoruz. Sizlerin engin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

ŞTSO Başkanı Osman Geliş ise, "Şırnak'ta TÜGVA'nın il başkanlığın oluşturulması, ilimiz adına son derece sevindirici bir durumdur. İnanıyorum ki TÜGVA yapacağı etkinliklerle kendinden sürekli söz ettirecek ve Şırnak'taki gençlerin uğrak yeri haline gelecektir. Şırnak TÜGVA İl Başkanı Fırat Som'a ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. TÜGVA İl başkanı Fırat Som'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(MY-MP-Y)



31.01.2017 11:44:25 TSI

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