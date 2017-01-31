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Şampiyon Buz Hokeyciler çiçeklerle karşılandı

- Yeni Zelanda'da yapılan 3. Divisionda şampiyon olarak üst klasmana yükselen U20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı Erzurum'da çiçeklerle karşılandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Yeni Zelanda'da yapılan 3. Divisionda şampiyon olan U20 Yaş Altı Milli Takımı Erzurum'a döndü. Antrenörler Keith Mc. Adams, Yakup Arslan ve Yücel Çıtak yönetiminde Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler 3. Division Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk Milli Takımı, Erzurum'da davul ve zurnayla karşılandı. Ay-yıldızlı hokeycilere hava limanında davul zurnalı coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Eski 25 derece soğuğa aldırmayan sporcular ve aileleri davul zurna eşliğinde oynayarak tarihi zaferi kutladı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Buz Hokeyi İl Temsilcisi Yusuf Tosunoğlu'nun da katıldığı karşılama töreninde Antrenör Yakup Arslan ve sporcular büyük bir gurur yaşadı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, milli takımın çok büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Milli takımda bulunan oyuncuların büyük bölümünün Erzurumlu olduğunu belirten Taşkesenligil, "Hepsi Erzurumlu olmasa da hepsi vatandaşımız ve hepsini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, bağrımıza basıyoruz. 2011'de Erzurum'a yapılan spor tesisleri artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Önce curlingde hem bayanlarda hem erkeklerde dünya ikinciliği kazandık. Short track da özellikle danubia serilerinde sporcularımız Avrupa da önemli dereceler almakta. Buz hokeyinde de böyle bir başarıyı almamız Türk sporu adına büyük gelişme olmuştur" diye konuştu.

Ay-yıldızlı buz hokeyi milli takımı teknik heyeti içerisinde yer alan Antrenör Yakup Arslan, Yeni Zelanda'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla üçüncü klasmandan ikinci klasmana yükseldiklerini ifade ederek, kendilerini zafere 15 Temmuz ruhunun ulaştırdığını söyledi.

Çok çalışarak bu başarıya ulaştıklarını kaydeden Arslan, "İstediğimiz hedefe ulaştık. Burada İzlanda ve Çin gibi teknik ve taktik bakımından kuvvetli takımlarla karşılaştık. Bu başarı dikkate alınarak bu spora el atılmalı ve daha ileriye doğru götürülmeli. Kamp sürecinde biz 15 Temmuz şehitlerini düşünerek hazırlandık. Yine kamptayken İzmir'de Fethi Sekin polisimiz şehit olmuştu, onlar adına oynadık. Onları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Allah bu düşünce ve isteğimizle birlikte şampiyonluğu nasip etti. Bu şampiyonluğumuzu Türk milletine hediye ediyoruz. Bu akşam buraya bizleri karşılamaya gelen İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e, il temsilcimiz Yusuf Tosunoğlu'na, ailelerimize ve basınımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



31.01.2017 11:44:49 TSI

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