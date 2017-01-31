YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te 45 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te 45 köy yolu ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te son birkaç gündür etkisinin artıran kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, kar yağışından dolayı kapanan Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, iki gün öncesine kadar kapanan köy yollarının yüzde 80'inini ulaşıma açtığını kaydeden Erten, "Açtığımız yollar, dün itibariyle yağan kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Şuan itibariyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerimizde bağlı 45 köy yolu halen kapalı. Karla mücadele çalışmaları sürüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda tüm köy yollarını birkaç gün içinde ulaşıma açmayı planlıyoruz" dedi.

(MND-MP-Y)



31.01.2017 11:45:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER