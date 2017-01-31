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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

- "Binlerce staj mağduru çözüm bekliyor"

- "Staj mağdurlarının elinden tutulsun ve emeklilik hakkı verilsin"



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ANKARA (İHA) - Çırakların çalışma dönemlerini emekliliklerine saydıramamalarında yaşadıkları mağduriyetlerin zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mesleki eğitimin en önemli parçası olan çırakların çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışmaların yapılması gerekiyor. Aday çırak, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamına alınması, sigortalılık başlangıç tarihi olarak bu sürelerin dikkate alınması gerekir" dedi.

Erken yaşlarda çalışma hayatına başlayan ve çalışma hayatının sonunda emeklilik hesabı yapılırken mesleki eğitim süreleri sayılmayan sigortalıların mağduriyetine ve hayal kırıklığına vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çırak ve stajyerlik süresince mesleki tecrübe kazanmalarının yanı sıra mal ve hizmet üretimine fiilen katkı sağlamakta ve işletmelere gelir sağlamaktalardır. Staj mağdurlarının kendi söylemlerine göre 10 binlerce kişi durum ile ilgili yetkili makamlardan bir çözüm beklemektelerdir" diye konuştu.

(JA-HA-Y)



31.01.2017 11:45:42 TSI

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