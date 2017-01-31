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Tekintaş: "Altınordu'nun geleceğini kurtarmalıyız"

31 Ocak 2017 Salı, 11:42
Tekintaş: "Altınordu'nun geleceğini kurtarmalıyız"
Tekintaş: "Altınordu'nun geleceğini kurtarmalıyız"
- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:
- "Altınordu'nun vizyonel şehir, imar, bina ve yerleşim düzeni anlayışı netleştirilerek bunu kamuoyuyla paylaşacağız"
- "Bu zaman kadar yapılan yanlışları sürdürürsek geçmişin hesabı verilirken, geleceğin hesabını veremeyiz"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçenin şehircilik vizyonunun ve kimliğinin ortaya çıkarılması için yasaların belirlediği ölçülerde uygulama yapacaklarını belirterek, "Altınordu'nun geleceğini kurtarmak adına düzen oluşturmazsak şehri feda etmiş oluruz" dedi.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçtiğimiz hafta Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Şehircilikte Yeni Vizyon' temasıyla gerçekleştirilen '2017 Şehircilik Şurası'na katıldı. Başkan Engin Tekintaş, bu toplantıda gerçekleştirilen görüşmeleri Altınordu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleriyle paylaştı. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve personeller katıldı.
Başkan Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, şehrin geleceğini düşünerek planlama yapmak gerektiğini vurguladı. Tekintaş, şöyle konuştu: "Türkiye'deki yeni şehircilik vizyonunun belirlenmesi açısından imar yönetmeliği kentleşme ve bina yapımlarının bölgelere göre farklılaştırılması şehrin genel kimliğinin ortaya çıkartılması için ortaya koyulan net bir tavır vardır. Yeni kurulmuş olan Altınordu Belediyemizin vizyonel şehir, imar, bina ve yerleşim düzeni anlayışı inşallah netleştirilmiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bundan sonra bize bir şey sormalarına gerek kalmayacak. 'Bu işin yasası belirlenmiştir' diyeceğiz. Uygulama ve yönetmeliğe göre hareket edilecektir. Altınordumuzun geleceğini kurtarmak adına düzen oluşturmazsak şehri feda etmiş oluruz. Bu zaman kadar yapılan yanlışları sürdürürsek geçmişin hesabı verilirken, geleceğin hesabını veremeyiz. Hesabı bugün uygulamalarımızla vereceğiz. Yarın sokakta birisi 'şunu da yaptılar' demeyecek. Bu güne kadar denilmedi, bundan sonrada denilmesini istemeyiz. Tüm arkadaşlarımızdan isteğimiz budur. Hiç bir şekilde maddi esaslı çalışmıyoruz. Bu şehrin geleceğini düşünüyoruz."
(MAK-SLH-Y)

31.01.2017 11:46:43 TSI
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