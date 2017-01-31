Pasinler'de trafik kazası: 5 yaralı
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Çöğender mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, R. K., idaresindeki otomobil ile S. K., yönetimindeki araç çarpıştı kazada iki sürücüyle birlikte 3 yolcuda yaralandı.
5 yaralı ambulanslarda Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(AA-AA-Y)
31.01.2017 11:47:04 TSI
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