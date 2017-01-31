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Emniyet Müdürü Tipioğlu'ndan Başkan Özyavuz'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u makamında ziyaret etti.

Bir süre önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tipioğlu, Harran'da bazı temaslarda bulundu. Öncelikle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Tipioğlu, daha sonra Harran Kaymakamı Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u ziyaret ederek, ilçenin güvenliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özyavuz, "Şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak için 24 saat görev başında olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sizlerin nezdinde tüm polis teşkilatımıza görevlerinde başarı diliyorum" dedi. Belediyenin faaliyetlerinden de bahseden Özyavuz, konuğuna, 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki millet iradesini sembolize eden tank maketi hediye etti.

İyi dilekleri ve misafirperverliği için Özyavuz'a teşekkür eden Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

(BB-SD-Y)



31.01.2017 11:47:35 TSI

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