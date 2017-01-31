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TÜGVA 12 ilçede teşkilatlanıyor

- 81 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Türkiye Gençlik Vakfı Muğla Temsilciliği Muğla'da da teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak çalışmalarına başladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - 2013 yılında Vakıf kurma çalışmaları başlayan ve 2014 yılında Türkiye'nin 81 ilinde kuruluş çalışmasını tamamlayan Türkiye Gençlik Vakfı'nın Muğla temsilciliği, Muğla'nın ilçelerinde de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşe Öğretmenevinde Vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapan Türkiye Gençlik Vakfı Muğla Temsilcisi Cihad Pirci, genç neslin öncüsü olmak adına yola çıktıklarını açıkladı. Pirci, "Milli ve manevi duygularına sadık, dinamik ve güçlü bir gençlik yetişmesi için yorulmadan; düşüncelerini entelektüel biçimde tartışan bir gençlik yetişmesi için çalışıyoruz. Bu amaçla Aralık 2016'da göreve geldikten hemen sonra 10 değişik koordinatör tarafından çalışmalara hız verdik. Ortaokul, lise, çalışan ve yükseköğretim birimlerinde teşkilatlanabilen bir yapı oluşturmak istiyoruz. Muğla'yı ve Muğla'mızı kültürel anlamda, sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk projelerine ve değerlerine sahip çıkan bir gençlik için 12 ilçemizde teşkilatlanıp Muğla'mızın her köşesine adını yazdırabilecek genç bir nesil yetişmesine katkı vermek istiyoruz" dedi.

(BT-İK)



31.01.2017 11:47:40 TSI

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