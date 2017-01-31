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Sosyal medyadan terör ve darbe propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve darbe propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve darbe propagandası yapan B.Ö., M.Y., M.Ş.Y., M.Ü.Ş. ile Ş. Y., isimli şahıslara yönelik mahkemeden alınan kararla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahısların ikametlerinde arama yapılırken, B.Ö., M.Y., M.Ş.Y. ve M.Ü.Ş. gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(TB-AÖ-Y)



31.01.2017 11:47:50 TSI

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