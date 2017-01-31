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Başkandan yol ekiplerine tatlı ikramı

31 Ocak 2017 Salı, 11:43
Başkandan yol ekiplerine tatlı ikramı
Başkandan yol ekiplerine tatlı ikramı
- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yollarda kar çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye'de günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaz örtü ile kaplarken, çalışmaları yerinde denetleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, karın keyfini süren vatandaşlara ve karla mücadele eden ekiplere tatlı ikramında bulundu.
Geçtiğimiz Cuma günüden bu yana Ünye'yi etkisi altına alan kar yağışı kent merkezini beyaz bir gelinlik gibi sararken, kar kalınlığı ise yine kent merkezinde 40 cm'yi buldu. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren mücadele ile ilgili hazırlıklarını tamamlayan Ünye Belediyesi ekipleri, tam mesai ile ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarını açmaya devam ediyor.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yollarda kar çalışmalarını yerinde inceledi. Burada ekiplerle bir araya gelen Başkan Çamyar, "Ünyemizdeki bütün mahallelerimizde ekiplerimiz 7/24 esaslı mücadelelerine devam ediyor. Ben buradan tüm ekiplerimize Ünyeliler adına teşekkür ediyorum. Yollarımız hazır olacak ki hemşehrilerimiz işlerine rahat bir şekilde gidebilsinler. Ayrıca okulların tatil olması da bir avantaj. Fen İşleri Müdürlüğümüz merkezde, Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde üst bölgelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadelede önceliğimiz hasta, yaşlı ve hamile vatandaşlarımız. Aynı şekilde tüm bu karla mücadelemiz bir plan çerçevesinde yürütülüyor. Bu planda öncelikle olarak nüfusun yoğun olduğu alanlara öncelik vermek şeklinde oluyor. Hemşehrilerimiz aciliyet olmadığı müddetçe bizlerin görevimizin başında olduğunu bilsinler ve karın keyfini sürsünler" diye konuştu. Başkan Çamyar, daha sonra ekiplere tatlı ikramında bulundu.
Başkan Çamyar, Hamidiye Mahallesi Sedefkent mevkiinde bulunan yokuşu adeta kayak pistine çeviren mahalle sakinlerinin eğlencesine ortak oldu. Naylon poşetler ve plastik leğenlerle gönüllerince eğlenen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çamyar, daha sonra tatlı ikramında bulundu.
(MAK-SLH-Y)

31.01.2017 11:48:21 TSI
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