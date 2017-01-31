YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocaçeşmespor'lu Özdemir'den destek çağrısı

Kocaçeşmespor'lu Özdemir'den destek çağrısı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Kocaçeşmespor Teknik Direktörü Veli Özdemir, yaptığı açıklamada Salihli halkından takımlarına destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden ve pazar günü Ramiz Turan Stadı'nda konuk ettiği İzmir Ekibi Çiftay Yeşilova'yı 2-0'lık sonuçla rahat yenen Salihli Kocaçeşmespor Teknik Direktörü Veli Özdemir, daha çok çalışıp, daha tempolu ve göze hoş gelen oyun mentalitesine devam edeceklerini söyledi. Özdemir, "Camia olarak içinde bulunduğumuz bu kritik süreçte ve yeniden yapılanma sürecinde oyuncularımızın kenetlenmesi, takım olma yolundaki gösterdikleri azim ve müsabakalardaki mücadeleleri için tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Bundan sonra daha çok çalışacağız, daha tempolu ve göze hoş gelen oyun mentalitesine devam edeceğiz" diye konuştu.

Salihli halkından destek isteyen Özdemir, "Bu güne kadar zor şartlarda gerek yöneticilerimizin, gerekse oyuncularımızın bu onur mücadelesi takdire şayan. Ancak buradan son olarak Salihli şehrine seslenmek istiyorum. Lütfen sonuna kadar desteğinizi bizden esirgemeyin ve bize de sonuna kadar güvenin. Biz burada ne yapıyorsak Salihlimiz için, kentimiz için yapıyoruz. Bize şehir olarak, maddi manevi birlikte kenetlenmemiz lazım" dedi.

(BA-AY-Y)



31.01.2017 11:49:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER