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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır ve Batman'da engelli ve hamilelere kar tatili

31 Ocak 2017 Salı, 11:45
Diyarbakır ve Batman'da engelli ve hamilelere kar tatili

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır ve Batman'da engelli ve hamile kamu personellerinin bir gün izinli sayılacağı duyuruldu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle herhangi bir olumsuzluk veya mağduriyetin yaşanmaması için kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bugün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
(MŞY-MP-Y)

31.01.2017 11:49:59 TSI
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