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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Onkolog'la kanseri vuruyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:45
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Onkolog'la kanseri vuruyor
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Onkolog'la kanseri vuruyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakalandıkları kanser hastalıkları nedeni ile (M.E) 66,(N.G)54 ve (H.G) 66 isimli vatandaşlar Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji uzmanı Op. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştular.
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Hamdi Sakarya yapılan müdahalelerle ilgili yaptığı açıklamalarda hastalardan (M E) 66 8 ay önce midede kötü huylu tümör tanısı ile mideye operasyon yapılmış midenin tamamı alınmış. Daha sonra hastaya Radyoterapi ve Kemoterapi uygulanmış. Yapılan bu müdahalelere rağmen hastalığı karın içi organlarına sıçramış. Hastamız bize geldiğinde durumu anlattığımız şekilde idi. Hastanın hikayesini dinleyip durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yemesi içmesi bile hayal olan hastamıza; ülkemizde ve dünyada çok nadir bir uygulama olan ''sitoredüktif'' cerrahi ve sıcak kemoterapi işlemi uygulamaya karar verdik. Hastamıza uyguladığımız cerrahi müdahale yaklaşık 12 saat sürdü, sonrasında hastamızı yoğun bakıma aldık. Gerekli tedavi ve takiplerimiz neticesinde durumu iyiye giden hastamızı servise çıkardık. Birkaç gün normal serviste takip ettikten sonra iyileşme gösteren hastamızı sağlığı yerinde bir şekilde taburcu ettik dedi.
NEDİR? ''SİTOREDÜKTİF CERRAHİ''
Belirli kanser türlerinde uygulanmaya başlanan sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamaları ile kanser hastaları için yeni bir umut. İlk kez Amerika'da uygulanmaya başlanan bu yöntem şimdilerde ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Mide, kalın bağırsak, karın zarı, yumurtalık, apandist kanseri ile mücadele eden hastalara uygulanan sıcak kemoterapi uygulamaları uzman ellerde hayat kurtarabiliyor. Bu tip kanser türleri ileri evrelerde vücuda yayıldıklarında karın içerisinde pek çok tümör oluşturabiliyorlar.
Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamaları bu kanser tipi için çare olabilmektedir. Genellikle karın içerisinde yayılan ve sayılamayacak kadar çok olan bu tümör parçaları bağırsak sistemini tıkayarak çalışamaz duruma getirmektedir. Tam bu noktada son yıllarda uygulanmaya başlanan sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamaları bu kanser tipi için çare olabilmektedir.
KALBİNE GİDEN DÖRT DAMARI TIKALI OLAN VE ÖZEFAGUS'TA KÖTÜ HUYLU TÜMÖR OLAN HASTALAR BAŞARILI AMLİYATLARIN ARDINDAN SAĞLIKLARINA KAVUŞTURLARAK TABURCU EDİLDİLER
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Hamdi Sakarya; Kansere karşı yaptıkları cerrahi operasyonların bununla sınırlı kalmadığını, kendilerine Yemek borusunda kötü huylu tümör tanısıyla müracat eden (N.G) 54 ve midesinde ve kalın bağırsaklarında kötü huylu hastalığı olan ve kalbinde giden 4 damarı tıkalı olduğu için riskleri nedeniyle ameliyat edilemeyen (H.G) 66 isimli hastaları da ameliyatlarını gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşturduklarını söyledi.
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Hamdi Sakarya "Ben ve müdahalede bulunduğumuz ekibimizle aynı şekilde gerekli tetkik ve tahlillerin ardından bu hastalarımızda müdahalelerimiz gerçekleştirdik.(N.G) isimli hastamıza müdahale öncesi bir 7 aylık bekleme süreci uyguladık o süreçte hastamız opera edeceğimiz rahatlığa ve duruma geldi sonrasında ekibimizle birlikte müdahalemizi gerçekleştirdik kısa bir süre sonra da sağlığına kavuşturarak taburcu ettik" dedi.
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Hamdi Sakarya; "Müdahalesini yaptıkları üçüncü vakanın diğerlerine göre daha risk taşıdığını hastanın kalbe giden dört damarının tıkalı olduğu için öncelikle bu damarların açılması gerektiği söylenmiş.Hasta bu yüzden endişelenerek beş ay gibi bir zaman mevcut rahatsızlığına müdahale ettirmekten çekinmiş.Biz hastamızı kontrolümüz altına aldıktan sonra gerekli hazırlıklarımız yaptık ve başarılı bir şekilde opere ettik.Yine diğer hastalarımızda olduğu gibi operasyon sonrası takiplerimizden sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.
Cerrahi Onkoloji Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Hamdi Sakarya yaptıkları bu operasyonların Türkiye'de ilk olarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesin de gerçekleştirdiklerini ve başarılı olduklarını söyleyerek vatandaşlarımıza daha başarılı sağlık hizmetini sunmak için çalışmalarını artarak devam edeceğini söyledi.
CERRAHİ ONKOLOJİ UZMANI OPERATÖR DOKTOR MEHMET HAMDİ SAKARYA'DAN TEŞEKKÜR
Sakarya, "Bu işlemi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamanmasına imkan ve olanaklar sağlayan Başta Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Tıbbi Onkoloji Cerrahı Uz. Dr. Selçuk Ergen, Op. Dr. Yılmaz Özdemir ve Perfüzyonist Cahit Yaşarbaşa teşekkürlerimi sunarım. Bu ameliyatları gerçekleştirmemde bana eğitimimde katkıları olan sayın Prof. Dr. Salim Demirci, Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal ve Prof. Dr. Erhan Aygen hocalarıma da saygılarımı sunarım" dedi.
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 11:50:20 TSI
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