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Eğitimini aldı, işyerini açtı



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ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi bünyesinde düzenlenen "Girişimcilik Eğitimi"ne katılan Gülbahar Yoldaş, Koza Catering Firması'nı kurdu. Yoldaş, 500 kişiye yemek yapılan firmada 7 kişiye de istihdam sağlıyor.

Çankaya Belediyesinin KOSGEB Hizmet Merkezi ile birlikte düzenlediği "Girişimcilik Eğitimi" ne katılarak Mayıs 2016'da sertifikasını alan Gülbahar Yoldaş, Ocak 2017'de Koza Catering Firması'nı açtı. Birlik Mahallesi'ndeki firmada 7 kişiye de istihdam sağlayan Yoldaş, civardaki işyerleri için 500 kişilik yemek çıkartıyor.

Ankara Üniversitesi İktisat mezunu Yoldaş, kendi işini kurmak üzere belediyenin girişimcilik eğitimine başvurduğunu belirterek, "Çeşitli işlerde çalıştım ancak son işyerim şehir dışına taşınınca on ay kadar işsiz kaldım. O sırada Çankaya Belediyesinden bu eğitimi alabileceğimi öğrendim ve hayallerim gerçek oldu" dedi.

Özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yoldaş, "Başka birine bağımlı olmadan yaşamak, güçlü olmak mutluluk kaynağı. Burada eşimle birlikte çalışıyorum. İkimiz de hem başkalarına iş olanağı yaratmış olmaktan, hem de hayatın zorluklarını birlikte göğüslemekten büyük keyif alıyoruz" diye konuştu.

Girişimcilik eğitimi almak isteyenler, kayıtlar için ayrıntılı bilgiyi Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nden (458 89 00/1070-1071) alabiliyor.

(JA-HA-Y)



31.01.2017 11:50:51 TSI

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