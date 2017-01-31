31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti

31 Ocak 2017 Salı, 11:46
Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti
Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Haliliye Belediyesinin Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Ziyarette, açılan kurslarla kadınların aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Başkan Demirkol, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Demirkol, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Meclis üyeleri Emin Coşkun, Feyyat Akbaş, İsmail Güneş, Mehmet Keskin ve teşkilat üyeleriyle birlikte Haliliye Belediyesinin Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Kadın Destek Merkezleri Birim Sorumlusu ve destek merkezleri sorumlular, eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol ve Vekil Fakıbaba ile beraberindekilere, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Dikiş kursu, el sanatları ve bilgisayar kursunda eğitim gören kursiyerlerle de görüşen Başkan Demirkol ve Vekil Fakıbaba ile beraberindekiler, kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları da inceledi.
"Haliliye'yi kalkındıracağız"
Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, kadın destek merkezlerinde çok güzel eğitimler verildiklerini kaydederek, "Milletvekilimiz Ahmet Eşref Fakıbaba ve Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte Devteşti Mahallemizde bulunan kadın destek merkezimizi ziyaret ettik. Burada çok güzel eğitim faaliyetleri görülüyor. Ayrıca sertifika yönünden de, çok hizmetler veriliyor. İnşallah hep birlikte, el ele, kol kola, Haliliye'yi kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.
"Fevzi başkanı yürekten kutluyorum"
Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise kadına destek veren toplumların gelişen ve kalkınan toplumlar olduğunun altını çizdi. Fakıbaba, "Ben özellikle Fevzi başkanımı yürekten kutluyoruz. Gerçekten harika bir yer. Hocalarımızı kutluyorum. Kadına değer veren toplumlar, gelişen ve kalkınan toplumlardır. Bu bağlamda ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah bunların sayıları gittikçe artacaktır. Burada yetişen kursiyerlerin, mutlaka aile bütçesine katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.
"Çalışmalarımız devam edecek"
Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada kadınlara yönelik açtıkları kursların devam edeceğini söyledi. Açtıkları kurslarda eğitim alan kadınların istihdama da yönelerek, aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi'ne ait kadın destek merkezlerinden birisi olan Devteşti Kadın Destek Merkezimizi birlikte ziyaret ettik. Burada çalışan kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizle istişarede bulunduk. Burada gerek hobi, gerekse meslek edindirme yönünden her türlü kursumuz devam etmektedir. Bu kurs faaliyetlerimizin sonunda sertifika verilmektedir. Kadınlarımız, aile bütçelerine küçükte olsa katkıda bulunuyorlar. Bu bakımdan bizim bu destek merkezlerimizdeki eğitmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Okuma yazma, bilgisayar, kuaför, dikiş, ebru gibi birçok alanda kadınlarımızın hizmetinde çalışıyor bu merkezlerimiz. Burada çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Harika eserler ortaya çıkıyorlar. Daha sonraki çalışmalarında da yan yana birlikte olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Açıklamaların ardından Başkan Demirkol ve Milletvekili Fakıbaba'ya, kadınlar yaptıkları el işlerinden hediye etti.
(BB-SD-Y)

31.01.2017 11:52:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Ömer Çimşit TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÖMER ÇİMŞİT TEOG SINAVINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Emniyet Müdürü Tipioğlu'ndan Başkan Özyavuz'a ziyaret
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU'NDAN BAŞKAN ÖZYAVUZ'A ZİYARET
Birecik Halep için seferber oldu
YEREL

BİRECİK HALEP İÇİN SEFERBER OLDU
Şanlıurfa'da &quot;çöl varanı&quot; ölü bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA "ÇÖL VARANI" ÖLÜ BULUNDU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Viranşehir kar yağışı etkili oluyor
YEREL

VİRANŞEHİR KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Harranlı Çiftçiler tarım konusunda bilgilendirildi
YEREL

HARRANLI ÇİFTÇİLER TARIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu Yosunkaya'yı ziyaret etti
YEREL

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU YOSUNKAYA'YI ZİYARET ETTİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Şanlıurfa Memleketspor'da 3 ayrılık
YEREL

ŞANLIURFA MEMLEKETSPOR'DA 3 AYRILIK
Ekinci &quot;evet&quot; için destek istedi
YEREL

EKİNCİ "EVET" İÇİN DESTEK İSTEDİ
Kaçak elektrikle aşırı sulamanın zararları fotoğraflandı
YEREL

KAÇAK ELEKTRİKLE AŞIRI SULAMANIN ZARARLARI FOTOĞRAFLANDI

Hastanenin merdiven boşluğuna düşen kişi öldü
YEREL

HASTANENİN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Dicle Elektrik israfı fotoğrafladı
YEREL

DİCLE ELEKTRİK İSRAFI FOTOĞRAFLADI
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Haliliye Belediye Spor haftayı 1 galibiyetle kapattı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE SPOR HAFTAYI 1 GALİBİYETLE KAPATTI
Haliliye'de parklar bahara hazırlanıyor
YEREL

HALİLİYE'DE PARKLAR BAHARA HAZIRLANIYOR
Akçakale yörük Türkmen kadınları ağırladı
YEREL

AKÇAKALE YÖRÜK TÜRKMEN KADINLARI AĞIRLADI
TED'li öğrenciler zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor
YEREL

TED'Lİ ÖĞRENCİLER ZEKA VE STRATEJİ OYUNU MANGALAYI ÖĞRENİYOR
Birecik Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
YEREL

BİRECİK BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kaymakam Çimşit kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

KAYMAKAM ÇİMŞİT KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ