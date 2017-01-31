YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti

Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Haliliye Belediyesinin Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, açılan kurslarla kadınların aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Başkan Demirkol, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Demirkol, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Meclis üyeleri Emin Coşkun, Feyyat Akbaş, İsmail Güneş, Mehmet Keskin ve teşkilat üyeleriyle birlikte Haliliye Belediyesinin Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada Kadın Destek Merkezleri Birim Sorumlusu ve destek merkezleri sorumlular, eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol ve Vekil Fakıbaba ile beraberindekilere, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Dikiş kursu, el sanatları ve bilgisayar kursunda eğitim gören kursiyerlerle de görüşen Başkan Demirkol ve Vekil Fakıbaba ile beraberindekiler, kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları da inceledi.

"Haliliye'yi kalkındıracağız"

Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, kadın destek merkezlerinde çok güzel eğitimler verildiklerini kaydederek, "Milletvekilimiz Ahmet Eşref Fakıbaba ve Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte Devteşti Mahallemizde bulunan kadın destek merkezimizi ziyaret ettik. Burada çok güzel eğitim faaliyetleri görülüyor. Ayrıca sertifika yönünden de, çok hizmetler veriliyor. İnşallah hep birlikte, el ele, kol kola, Haliliye'yi kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

"Fevzi başkanı yürekten kutluyorum"

Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise kadına destek veren toplumların gelişen ve kalkınan toplumlar olduğunun altını çizdi. Fakıbaba, "Ben özellikle Fevzi başkanımı yürekten kutluyoruz. Gerçekten harika bir yer. Hocalarımızı kutluyorum. Kadına değer veren toplumlar, gelişen ve kalkınan toplumlardır. Bu bağlamda ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah bunların sayıları gittikçe artacaktır. Burada yetişen kursiyerlerin, mutlaka aile bütçesine katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada kadınlara yönelik açtıkları kursların devam edeceğini söyledi. Açtıkları kurslarda eğitim alan kadınların istihdama da yönelerek, aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi'ne ait kadın destek merkezlerinden birisi olan Devteşti Kadın Destek Merkezimizi birlikte ziyaret ettik. Burada çalışan kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizle istişarede bulunduk. Burada gerek hobi, gerekse meslek edindirme yönünden her türlü kursumuz devam etmektedir. Bu kurs faaliyetlerimizin sonunda sertifika verilmektedir. Kadınlarımız, aile bütçelerine küçükte olsa katkıda bulunuyorlar. Bu bakımdan bizim bu destek merkezlerimizdeki eğitmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Okuma yazma, bilgisayar, kuaför, dikiş, ebru gibi birçok alanda kadınlarımızın hizmetinde çalışıyor bu merkezlerimiz. Burada çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Harika eserler ortaya çıkıyorlar. Daha sonraki çalışmalarında da yan yana birlikte olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Demirkol ve Milletvekili Fakıbaba'ya, kadınlar yaptıkları el işlerinden hediye etti.

(BB-SD-Y)



31.01.2017 11:52:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER