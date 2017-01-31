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İzmir'de STK'lardan 'Evet Platformu'



(Fotoğraflı)



ABDULLAH KOCABAŞ

İZMİR (İHA) - İzmir'de bir grup sivil toplum kuruluşu, referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine destek olmak amacıyla bir araya gelerek "Evet Platformu" kurdu.

Aralarında dernek, federasyon, konfederasyon ve çok sayıda bireysel katılımcının bulunduğu Evet Platformu Konak Polisevi'nde bir araya geldi. Buluşmada, platformun genel sekreteri Katılımcı Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Murat Yaman olarak belirlendi.

Toplantıda okunan bildiride, yeni Anayasa için referandum sürecinin başladığına işaret edilerek, söz konusu Anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin yeniden inşası ve aydınlık geleceği açısından önemli bir adım olacağı belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Yeni Anayasa bize göre bir milattır. Ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulmasının işaretidir. Bizler Söz konusu anayasa değişikliğinin bir kişi ve parti için değil, millet için hazırlandığını düşünüyoruz. Bu referandum süreci sadece siyasetçilerin idare edeceği bir süreç olmamalıdır. Özellikle şu günler de ülkemiz dış güçler, terör ve ekonomimizi yıkma oyunları ile kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu oyunu bozmak için aziz Türk Milletinin tüm kesimlerinin yurdun dört bir köşesinde bu sürece sahip çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizin milletimizin menfaati gereği istiklal için, istikbal için, istikrar için evet diyoruz."

Bildiride ayrıca, referandum kampanyası süresince yeni Anayasa düzenlemelerinin halka anlatılması amacıyla çeşitli ziyaretler, toplantı ve seminerler düzenleneceği kaydedildi.

Evet Platformu'nda yer alan STK'lar arasında şunlar yer alıyor: Kuran'a Hizmet Derneği, KASİAD, Burhan Der, Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu ve Yiğidolar Buca-Gediz-Karabağlar-Yiğitlerköyü-Yıldızbeldeliler dernekleri, Sivas Gürünlüler Derneği, Marifi Kadın Derneği, İzmir Roman Dernekleri ve Kültür Federasyonu, İzmir Genç Romanlar Derneği, Roman Göçmenleri Kültürünü Yaşatma Derneği, Sivil Toplum Birliktelikleri Konfederasyonu, Ege göçmenleri Derneği, Hudeybiye Derneği, İnsander, Ribat Vakfı, Gaziemir Birlik Hareketi, Aksaraylılar Derneği, Beyşehir Adaköy Derneği, Konya Aysüt Derneği, Kestanepazarı Mezun Öğrenciler Derneği ve İSTOK.

(AK-ÖA)



31.01.2017 11:52:29 TSI

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